Сорокин рассказал, что смотрел финал ЧМ-2022 с трибуны аргентинского фанатского сектора

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин рассказал, что смотрел финал ЧМ-2022 в Катаре на фанатской трибуне.

«Так получилось, что я смотрел матч с аргентинского фанатского сектора, и была очень заметна разница в росте аргентинских нападающих и французских защитников. Я специально выбрал такое место — хотелось проникнуться атмосферой. Я, честно говоря, не знал, что он будет аргентинский. Понимал, что сектор будет фанатский, но ошибся, обстановка там была вполне дружелюбная — потенциала для конфликтов не было.

Сам матч, понятно, получился ярким, здесь двух мнений быть не может. Это один из самых ярких финалов, что я видел. Не осторожный и опасливый с обеих сторон, а насыщенный, динамичный — с голами и опасными моментами на любой вкус", — приводит ТАСС слова Сорокина.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Франции (3:3, по пен. 4:2).