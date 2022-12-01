Газзаев считает, что сборная Польши не заслужила выхода из группы ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло. Мексика, на мой взгляд, показывала более содержательную игру, Аргентина вне конкуренции. Поэтому я считаю, что из этой группы должны были выйти Аргентина и Мексика», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев в 1/8 финала мирового первенства будет Австралия, а соперником поляков — Франция.

Анастасия Клюквина