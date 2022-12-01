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Месси — о том, что обошел Марадону по матчам на ЧМ: «Диего был бы суперсчастлив за меня»

Месси поделился эмоциями после того, как обошел Марадону по матчам на ЧМ
Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после того, как обошел Диего Марадону по матчам на чемпионатах мира.

Месси провел 22-ю игру на ЧМ, у Марадоны — 21.

«Я только недавно узнал об этом, я не знал. Приятно поставить такой рекорд.

Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда был счастлив, когда у меня дела шли хорошо», — цитирует Месси RMC Sport.

Отметим, что у обоих футболистов по 8 голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).

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Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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