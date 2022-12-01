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Сегодня, 12:29

Иранский журналист: «Кейруш — самая главная причина поражения сборной Ирана на ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Иранский журналист Али Карими высказался об игре сборной Ирана на чемпионате мира-2022 и о работе главного тренера команды Карлуша Кейруша.

«Карлуш Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию, но все видели, что этого не произошло, потому что в команде царил страх. Очередное золотое поколение Сердара Азмуна и Мехди Тареми стало безуспешным», — цитирует Карими Sport24.

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Сборная Ирана играла в группе B против Англии, США и Уэльса. По итогам групповой стадии команда заняла третье место, набрав 3 очка за 3 матча, и покинула мировое первенство.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-01-iranskiy-zhurnalist-keyrush-pervyy-kto-vinovat-v-porazhenii-i-unichtozhenii-sbornoy-irana
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
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