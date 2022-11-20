Гарри Кейн: «Я стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть ЧМ»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о возможности стать обладателем «Золотой бутсы» по итогам текущего сезона.

«Я всегда стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть чемпионат мира, и это то, на чем сосредоточен я, а также моя команда. Мы знаем, что у нас впереди трудный путь, но мы попытаемся успешно преодолеть его», — приводит Planet Sport слова Кейна.

Напомним, что на ЧМ-2022 соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.