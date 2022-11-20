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Сегодня, 21:34

Гарри Кейн: «Я стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть ЧМ»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о возможности стать обладателем «Золотой бутсы» по итогам текущего сезона.

«Я всегда стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть чемпионат мира, и это то, на чем сосредоточен я, а также моя команда. Мы знаем, что у нас впереди трудный путь, но мы попытаемся успешно преодолеть его», — приводит Planet Sport слова Кейна.

Напомним, что на ЧМ-2022 соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.

Источник: https://www.planetsport.com/soccer/news/world-cup-2022-harry-kane-not-thinking-golden-boot-feels-good-form

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу
2
1
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