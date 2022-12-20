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Сегодня, 19:11

Гаджиев сравнил чемпионаты мира в России и Катаре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев сравнил впечатления от чемпионатов мира в России и Катаре.

«Каждый из этих чемпионатов был по-своему ярким и интересным. А качественные сравнительные характеристики — это дело вкуса. Если говорить о каких-то новых тенденциях развития футбола, то ни четыре года назад, ни сейчас я их не увидел. Игра развивается согласно своим законам, обусловленным правилами и возможностям человеческого организма. Если человек научится бегать намного быстрее, то и футбол станет другим. Серьезные изменения в футболе происходили в 1958 году, когда перешли на игру в четыре защитника вместо трех, или когда Нидерланды и СССР стали активно продвигать тотальный футбол с широкой универсализацией. В этом же направлении игра движется и сейчас», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Он отметил, что тогда не было такого количества игроков, способных контролировать мяч в сложных игровых ситуациях.

«А таких ситуаций сейчас больше из-за того, что футбол стал более компактным. Эти исполнители являются лидерами команд и влияют на результат. Но они могут это делать, поскольку соответствуют требованиям командной игры», — добавил Гаджиев.

Сборная Франции стала победителем мундиаля 2018 года в России, обыграв Хорватию (4:2).

B финaлe тypниpa в Kaтape apгeнтинцы победили Фpaнцию (3:3, 4:2 пo пeнaльти).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10518869-gadzhiev-sravnil-chempionaty-mira-v-rossii-i-katare.html
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Гаджи Гаджиев
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