Денис Казанский: «Генич уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко — и выиграли 25-летний армянский коньяк»
Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о спорах с коллегами во время ЧМ-2022.
— Во время ЧМ-2022 заключили хоть одно пари?
— Даже два. Шеф-редактору «Коммент.Шоу» проиграл бутылку виски. В четвертьфинале он на Францию ставил, а я — на Англию. Зато с Нобелем Арустамяном выиграли 25-летний армянский коньяк у Кости Генича.
— Повод?
— Костя уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко.
— Генич уже проставился?
— Нет. Говорит, спешить ему некуда. Аргументирует тем, что я коньяк, проигранный в результате предыдущего спора, слишком долго отдавал.
— Так, а это что за история?
— Три года назад Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Команда резко преобразилась, и я предположил, что она по итогам сезона попадет в еврокубки. Костя был уверен, что этого не случится. Ну и забились аж на ящик коньяка. Я проиграл.
— Отдавали действительно долго?
— Да. Не потому что хотел слиться — просто так складывались обстоятельства. Но в конце концов купил шесть бутылок «Арарата» и вручил Геничу.
— Распили вместе?
— Ха! Нет. Оставлю это на совести Константина.