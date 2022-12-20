Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:10

Денис Казанский: «Генич уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко — и выиграли 25-летний армянский коньяк»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о спорах с коллегами во время ЧМ-2022.

— Во время ЧМ-2022 заключили хоть одно пари?

— Даже два. Шеф-редактору «Коммент.Шоу» проиграл бутылку виски. В четвертьфинале он на Францию ставил, а я — на Англию. Зато с Нобелем Арустамяном выиграли 25-летний армянский коньяк у Кости Генича.

— Повод?

— Костя уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко.

— Генич уже проставился?

— Нет. Говорит, спешить ему некуда. Аргументирует тем, что я коньяк, проигранный в результате предыдущего спора, слишком долго отдавал.

— Так, а это что за история?

— Три года назад Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Команда резко преобразилась, и я предположил, что она по итогам сезона попадет в еврокубки. Костя был уверен, что этого не случится. Ну и забились аж на ящик коньяка. Я проиграл.

— Отдавали действительно долго?

— Да. Не потому что хотел слиться — просто так складывались обстоятельства. Но в конце концов купил шесть бутылок «Арарата» и вручил Геничу.

— Распили вместе?

— Ха! Нет. Оставлю это на совести Константина.

Лионель Месси и&nbsp;Роналдо. Денис Казанский: «Месси — гений. Но для меня лучший игрок в истории мирового футбола — Роналдо»

Чемпионат мира по футболу 2022
Денис Казанский
1
2
Читайте также
Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Александр Тарханов сравнил ЧМ-2018 в России с ЧМ-2022 в Катаре
Месси посвятил победу на чемпионате мира болельщикам и Диего Марадоне
Гаджиев сравнил чемпионаты мира в России и Катаре
ФИФА намерена проводить ЧМ раз в три года. Инфантино понравился зимний вариант
В Аргентине сообщили о втором погибшем болельщике во время национальных гуляний
Выбирай лучшего защитника прошедшего чемпионата мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Казанский — о том, что не комментировал ЧМ-2022: «Не складывается у меня пока с чемпионатами мира»

Гаджиев сравнил чемпионаты мира в России и Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости