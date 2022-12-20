Денис Казанский: «Генич уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко — и выиграли 25-летний армянский коньяк»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о спорах с коллегами во время ЧМ-2022.

— Во время ЧМ-2022 заключили хоть одно пари?

— Даже два. Шеф-редактору «Коммент.Шоу» проиграл бутылку виски. В четвертьфинале он на Францию ставил, а я — на Англию. Зато с Нобелем Арустамяном выиграли 25-летний армянский коньяк у Кости Генича.

— Повод?

— Костя уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко.

— Генич уже проставился?

— Нет. Говорит, спешить ему некуда. Аргументирует тем, что я коньяк, проигранный в результате предыдущего спора, слишком долго отдавал.

— Так, а это что за история?

— Три года назад Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Команда резко преобразилась, и я предположил, что она по итогам сезона попадет в еврокубки. Костя был уверен, что этого не случится. Ну и забились аж на ящик коньяка. Я проиграл.

— Отдавали действительно долго?

— Да. Не потому что хотел слиться — просто так складывались обстоятельства. Но в конце концов купил шесть бутылок «Арарата» и вручил Геничу.

— Распили вместе?

— Ха! Нет. Оставлю это на совести Константина.