Денис Казанский: «По Криштиану Роналду и сборной Германии со Слуцким капитально разошлись»
Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о дискуссиях с тренером Леонидом Слуцким во время ЧМ-2022.
— Возвращаясь к чемпионату мира — были еще яркие споры?
— В эфире «Коммент.Шоу» вспыхивали мощные дискуссии с Леонидом Слуцким. По двум вопросам мы капитально разошлись.
— Это по каким же?
— Криштиану Роналду. И сборная Германии.
— Прям искрило?
— Да, была ожесточенная полемика. Криштиану обсуждали накануне турнира. Я, как и в интервью «СЭ», напирал на то, что с нынешним Роналду команда становится слабее. Что эго португальца перешивает плюсы. А Слуцкий говорил: «Тренер обязан найти с Криштиану общий язык и выпускать на поле, потому что это великий футболист».
— После вылета Португалии к этой теме возвращались?
— Нет. Но вы сами видели, с какой проблемой столкнулся Фернанду Сантуш...
— Теперь про Германию.
— Мое мнение — как бы здорово команда ни атаковала, сколько бы ни набирала xG, но если она плохо обороняется, сложно выиграть чемпионат мира. Погубило немцев в Катаре то же, что и четыре года назад в России, — слабая игра в защите. На мой взгляд, это звенья одной цепи.
— Что Леонид Викторович?
— Говорил, что надо смотреть на процесс и получать удовольствие от атакующего футбола, в который играет сборная Германии. А ранний вылет и поражение от Японии — кстати, как и Испании — стечение обстоятельств, не более. Я с этим категорически не согласен!