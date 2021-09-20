Рыбус и Крыховяк включены в расширенный состав сборной Польши на матчи с Албанией и Сан-Марино
Сборная Польши назвала расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть с Сан-Марино и Албанией.
Selekcjoner Paulo Sousa powo?a? szerok? kadr? na mecze eliminacji mistrzostw ?wiata.— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) September 20, 2021
Bia?o-czerwoni zmierz? si? z:
? San Marino (09.10., 20:45, Warszawa),
? Albani? (12.10., godz. 20:45, Tirana).
Ostateczna kadra zostanie og?oszona w poniedzia?ek, 27.09.2021. pic.twitter.com/08ZY0SSZ7V
В заявку включены защитник «Зенита» Мацей Рыбус и полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк. Окончательный вариант будет объявлен позднее.
9 октября Польша примет Сан-Марино, а 12 октября на выезде сыграет с Албанией.
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