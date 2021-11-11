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Футболисты сборной России помогли больным детям

18:16
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Игроки и тренеры сборной России по футболу собрали средства для приобретения электроколясок для двоих детей. Теперь мальчики смогут самостоятельно передвигаться.

Игроки и тренеры сборной России собрали средства для приобретения электроколясок для двух мальчиков из Санкт-Петербурга — Никиты и Марка. Об этом сообщила их мама Виктория Подгорная.

11 ноября сборная Россия сыграет против представителей Кипра. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://m.vk.com/wall930807_1624

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры