Футболисты сборной России помогли больным детям

Игроки и тренеры сборной России по футболу собрали средства для приобретения электроколясок для двоих детей. Теперь мальчики смогут самостоятельно передвигаться.

Игроки и тренеры сборной России собрали средства для приобретения электроколясок для двух мальчиков из Санкт-Петербурга — Никиты и Марка. Об этом сообщила их мама Виктория Подгорная.

11 ноября сборная Россия сыграет против представителей Кипра. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.