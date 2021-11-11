По данным «СЭ», в заявку сборной России на отборочный матч чемпионата мира-2022 с командой Кипра не войдут вратарь Илья Лантратов («Химки»), защитники Данил Круговой («Зенит») и Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), а также полузащитник Ильзат Ахметов (ЦСКА).

11.11.2021 | Россия — Кипр

В число тех, кто может выйти на поле, включены:

вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия);

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»);

полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»);

нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).