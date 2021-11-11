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Россия — Кипр: Мостовой, Смолов и Миранчук сыграют в атаке

18:34
Раздевалка сборной России. Фото Сборная России
Раздевалка сборной России. Фото Сборная России
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Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр. Капитаном россиян будет Александр Головин.

Россия: Сафонов, Сутромин, Дивеев, Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин, Головин, Миранчук, Смолов, Мостовой.

Кипр: Деметриу, Карос, Сотериу, Лаифис, Псалтис, Артиматас, Кастанос, Янну, Циони, Сотириу, Папулис.

Матч Россия — Кипр начнется в 20.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры