Россия — Кипр: Мостовой, Смолов и Миранчук сыграют в атаке
18:34
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр. Капитаном россиян будет Александр Головин.
Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Наш состав на матч #РоссияКипр ??? pic.twitter.com/gIkU7VtYp3
Россия: Сафонов, Сутромин, Дивеев, Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин, Головин, Миранчук, Смолов, Мостовой.
Кипр: Деметриу, Карос, Сотериу, Лаифис, Псалтис, Артиматас, Кастанос, Янну, Циони, Сотириу, Папулис.
Матч Россия — Кипр начнется в 20.00 по московскому времени.
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