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Сегодня, 20:26

Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Туниса обыграла команду Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0.

Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014 против Германии (0:1), прервав 9-матчевую беспроигрышную серию.

Сборная Франции, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, с 6 очками заняла первое место в группе D.

В 1/8 финала чемпионата мира действующие победители турнира сыграют со второй командой группы C.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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