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Сегодня, 20:29

За Францию уже сыграли 24 футболиста на ЧМ-2022 — это рекорд за всю историю проведения чемпионатов мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Туниса добилась победы над Францией на чемпионате мира в Катаре со счетом 1:0.

Франция досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф, так что на матч заключительного тура группового этапа главный тренер Дидье Дешам выпустил смешанный состав.

За Францию уже сыграли 24 футболиста на ЧМ-2022 — это рекорд за всю историю проведения чемпионатов мира.

Напомним, что ранее заявка команды на турнир ограничивалась 23 игроками, но на ЧМ-2022 команды получили право привезти по 26 футболистов.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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