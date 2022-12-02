Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:42

Флик заявил, что не планирует подавать в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что не планирует подавать в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Хочу ли я остаться на этой работе? Со своей стороны да, мне она нравится. У нас хорошая команда, подрастают хорошие футболисты. Но все зависит не от меня», — заявил специалист в эфире телеканала ARD.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии сборная Германии покинула турнир. В последнем матче немцы переиграли Коста-Рику (4:2), но уступили Испании второе место по разнице мячей.

Следующий крупный турнир — Евро-2024 — будет для Германии домашним. Команде не придется проходить отборочный цикл на этот турнир.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
1
0
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Трент — о критике в свой адрес: «Люди просто смотрят игру и видят, что хотят видеть»
Ван Гал заявил, что сборная Нидерландов хочет выиграть чемпионат мира-2022
Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию
Стали известны 14 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре
ЧМ-2022: кто вышел из групп и сетка плей-офф
Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейлор Навас: «Настоящий фанат футбола — это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая»

Корея в компенсированное время победила Португалию в матче ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости