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Корея в компенсированное время победила Португалию в матче ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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2 декабря. Корея — Португалия — 2:1.
Фото Reuters

Сборная Кореи вырвала победу у команды Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 — 2:1.

В первом тайме были забиты два мяча. Португальский нападающий Рикарду Орта отличился на 5-й минуте встречи, а на 27-й минуте защитник корейцев Ким Ен Гвон сравнял счет.

А в компенсированное ко второму тайму время в контратаке забил нападающий Хван Хи Чхан.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.

37-летний Роналду ни разу не забил с игры на групповом этапе ЧМ-2022. В матче против Кореи он отправил мяч в сетку, но взятие ворот не было засчитано из-за очевидного офсайда.

Единственный гол на турнире форвард сборной Португалии забил с пенальти — в 1-м туре в ворота Ганы (3:2).

Сборная Португалии с 6 очками заняла первое место в группе H. А вот Корея набрала 4 очка и пока выходит в 1/8 финала, по дополнительным показателям обходя сборную Уругвая. Но матч Уругвая с Ганой закончится позже на несколько минут, а латиноамериканцы сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

В 1/8 финала португальцы сыграют со второй командой группы G, корейцы — с победителем этого квартета.

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
2:1
Португалия
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
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