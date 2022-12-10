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Сегодня, 08:34

Филлипс готов помочь команде в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс заявил, что готов в любое время выйти на поле в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Франции.

«Да, я готов, но я верю, что Дек здоров, он вернулся к тренировкам, и с ним все в порядке. Если что-то пойдет не так, я буду там и сделаю все возможное, чтобы быть в форме в течение 90 минут. Я хочу играть как можно больше минут. Независимо от того, буду ли играть я или Дек, мы сделаем все, что в наших силах.

Трое (полузащитников), которые играли ранее, проделали невероятную работу. Я бы выбрал себя для участия в матчах, но до сих пор они так хорошо справлялись и добились результатов. Любой, кого заявят на игру, будет готов принять вызов и сделать все, чтобы помочь команде добиться успеха. Мы должны подумать о том, как остановить его Мбаппе и Жиру и Гризманна. Мы работали над тактикой, чтобы остановить всю команду", — сказал Филлипс.

Полузащитник провел 32 минуты на поле в матче против Уэльса, в котором отличился результативной передачей, и 8 минут в матче с командой Сенегала.

Матч между сборными Англии и Франции пройдет сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://vietnamnews.vn/sports/1403090/england-midfielder-phillips-ready-if-needed-for-france-game.html

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
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Сборная Англии по футболу
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