ФИФА сообщила дату жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 в Европе

Пресс-служба ФИФА сообщила дату жеребьевки стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Жеребьевка стыковых встреч состоится 26 ноября в Цюрихе. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальая команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.