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ФИФА сообщила дату жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 в Европе

15:50
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Пресс-служба ФИФА сообщила дату жеребьевки стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Жеребьевка стыковых встреч состоится 26 ноября в Цюрихе. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальая команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-european-play-off-draw-to-take-place-on-26-november

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