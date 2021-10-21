Президент «Баварии» назвал бессмысленной идею проведения чемпионата мира каждые два года
Президент «Баварии» Герберт Хайнер выступил против идеи о проведении чемпионата мира каждые два года.
«На мой взгляд, эта идея бессмысленная. «Бавария» категорически против. Фанатам со всего мира нравится, что чемпионат мира проводится каждые четыре года, — приводит слова Хайнера Bayern&Germany в Twitter. — Футболисты, тренеры и руководтели жалуются на количество игр и плотный график, а теперь мы хотим добавить еще больше встреч? Нужно быть осторожнее со здоровьем футболиств, иначе качество футбола упадет. Конечно, я понимаю, что суть идеи — в дополнительных доходах, что деньги важны в профессиональном спорте. Мы не должны жертвовать футболом ради финансовых интересов».
Ранее Cadena SER сообщила, что изменение может вступить в силу после ЧМ-2026. Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к национальным федерациям в письме, где представил проект международного календаря. Проект предусматривает проведение чемпионата мира каждые два года.
Согласно календарю, ведущие игроки будут проводить в сборных около 30 дней в год, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры. Предполагается, что отбор на ЧМ должен состоять максимум из семи туров. В Южной Америке, например, 10 команд играют друг с другом в два круга.
Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/arsenal-bukayo-saka-aston-villa-b961692.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю