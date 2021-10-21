Кафу высказался против идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Знаменитый в прошлом защитник сборной Бразилии Кафу, являющийся сейчас послом ЧМ-2022 в Катаре, выступил против идеи ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

«Я категорически против. Турнир потеряет все свое очарование. Сейчас ожидание длиной в четыре года делает его особенным — для фанатов, организаторов, игроков. И титул чемпиона мира потеряет ценность, будет слишком много чемпионов. Это неправильно. Я не поддерживаю эту идею», — сказал Кафу на встрече с журналистами в Катаре.

В середине октября ФИФА проинформировала национальные федерации о твердом намерении проводить чемпионата мира каждые два года. Планируется, что изменение вступит в силу после чемпионата мира 2026 года.