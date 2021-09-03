ФИФА проведет расследование по поводу расистского скандала на матче Венгрия — Англия
ФИФА открыла дисциплинарное дело по инцидентам на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Венгрия — Англия (0:4), говорится в заявлении организации. Ранее сообщалось, что игроки английской команды подверглись расистским оскорблениям.
По данным Sky Sports на трибунах «Пушкаш Арены» в Будапеште были слышны «обезьяньи уханья», адресованные Рахиму Стерлингу. Указано, что это имело место перед тем, как Стерлинг сделал результативный пас на Кейна. Также сообщалось, что по расовому признаку оскорбляли и Джуда Беллингема.
Ранее Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА, указав на поведение венгерских болельщиков.
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