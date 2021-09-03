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FA обратится в ФИФА из-за расизма в адрес Стерлинга и Беллингема в матче с Венгрией

08:19

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу проявления расизма в адрес игроков сборной во время гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Венгрии (4:0).

Во время игры темнокожие футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем стали свидетелями расистского поведения на «Пушкаш Арене» со стороны венгерских фанатов.

«Нас крайне разочаровывают сообщения о дискриминационных действиях, адресованных некоторым футболистам сборной Англии, — говорится в сообщении. — Мы обратимся в ФИФА с просьбой расследовать произошедшее. Мы продолжаем вместе с игроками и тренерами бороться с любыми дискриминационными проявлениями».

«Крайне неприятно слышать сообщения о дискриминации в отношении некоторых игроков сборной Англии. Мы обратимся в ФИФА с просьбой расследовать этот вопрос. Мы продолжаем поддерживать игроков и персонал в нашем коллективном стремлении выявлять и бороться с дискриминацией во всех ее формах».

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Роман Шишов все материалы автора

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