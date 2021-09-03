4 сентября в 19:00 по московскому времени сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в субботу в Никосии.

Игра состоится на стадионе «GSP». Прямая онлайн-трансляция матча Кипр — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Первый канал в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022.

Ранее, 1 сентября, российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в Москве. Этот матч стал первым для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Кипр уступил Мальте (0:3) в своей предыдущей встрече отбора ЧМ-2022. После 40-й минуты матча киприоты играли в меньшинстве из-за удаления.

Сборная России занимает 2-е место с 7 очками в турнирной таблице группы H. Кипр располагается на последней, 6-й строчке с 4 баллами.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе