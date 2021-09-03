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Кипр — Россия: когда пройдет отборочный матч ЧМ-2022

19:35
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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4 сентября в 19:00 по московскому времени сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в субботу в Никосии.

Игра состоится на стадионе «GSP». Прямая онлайн-трансляция матча Кипр — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Первый канал в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022.

Ранее, 1 сентября, российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в Москве. Этот матч стал первым для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Кипр уступил Мальте (0:3) в своей предыдущей встрече отбора ЧМ-2022. После 40-й минуты матча киприоты играли в меньшинстве из-за удаления.

Сборная России занимает 2-е место с 7 очками в турнирной таблице группы H. Кипр располагается на последней, 6-й строчке с 4 баллами.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Кипр — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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