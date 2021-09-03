Кипр — Россия: когда пройдет отборочный матч ЧМ-2022
4 сентября в 19:00 по московскому времени сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в субботу в Никосии.
Игра состоится на стадионе «GSP». Прямая онлайн-трансляция матча Кипр — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Первый канал в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022.
Ранее, 1 сентября, российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в Москве. Этот матч стал первым для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Кипр уступил Мальте (0:3) в своей предыдущей встрече отбора ЧМ-2022. После 40-й минуты матча киприоты играли в меньшинстве из-за удаления.
Сборная России занимает 2-е место с 7 очками в турнирной таблице группы H. Кипр располагается на последней, 6-й строчке с 4 баллами.
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