ФИФА открыла дисциплинарное дело против Футбольного союза Сербии по итогам матча против Швейцарии на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело против Футбольного союза Сербии по итогам матча группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между командами Сербии и Швейцарии (2:3), сообщает пресс-служба организации.

ФИФА рассматривает несколько возможных нарушений дисциплинарного кодекса, включая «неправомерные действия игроков и официальных лиц», а также «дискриминацию».

Во время игры болельщики сборной Сербии закидали посторонними предметами футболиста команды Швейцарии.

Сборная Сербии набрала в трех матчах ЧМ-2022 только 1 очко и заняла последнее место в группе G.