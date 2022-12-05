Павлюченко: «Франция, Бразилия или Аргентина вынесут Англию с чемпионата мира»

Экс-футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил шансы сборной Англии в плей-офф чемпионата мира-2022.

В 1/8 финала англичане обыграли сборную Сенегала со счетом 3:0.

«Нынешняя Англия не дойдет до финала. Я никогда не симпатизировал сборной Англии. «Сенегал» был не очень хорош. Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии. Игра англичан меня не впечатляет. То, что они вчера выиграли 3:0, посмотрите какой соперник был плохой», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В четвертьфинале турнира в Катаре Англия сыграет с Францией. Встреча состоится 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.