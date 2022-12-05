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Сегодня, 18:14

Павлюченко: «Франция, Бразилия или Аргентина вынесут Англию с чемпионата мира»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил шансы сборной Англии в плей-офф чемпионата мира-2022.

В 1/8 финала англичане обыграли сборную Сенегала со счетом 3:0.

«Нынешняя Англия не дойдет до финала. Я никогда не симпатизировал сборной Англии. «Сенегал» был не очень хорош. Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии. Игра англичан меня не впечатляет. То, что они вчера выиграли 3:0, посмотрите какой соперник был плохой», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В четвертьфинале турнира в Катаре Англия сыграет с Францией. Встреча состоится 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Роман Павлюченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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