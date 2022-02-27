Колосков назвал политизированным решение лишить сборную России по футболу флага и гимна

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение ФИФА лишить сборную России права выступать со своей символикой.

Команда может выступать в нейтральном статусе без флага и гимна, а домашние матчи будет проводить на нейтральном поле.

«Здесь довольно серьезная санкция. Оснований на то, чтобы лишить сборную названия, формы и флага — никаких не было. Ощущение, что Инфантино пошел на поводу у общественного мнения европейского союза. Будем смотреть. В любом случае это политизированное решение, которое не имеет никакого отношения к спорту», — сказал Колосков «СЭ».