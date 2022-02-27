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Сегодня, 22:45

Колосков назвал политизированным решение лишить сборную России по футболу флага и гимна

Данил Алешин
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение ФИФА лишить сборную России права выступать со своей символикой.

Команда может выступать в нейтральном статусе без флага и гимна, а домашние матчи будет проводить на нейтральном поле.

«Здесь довольно серьезная санкция. Оснований на то, чтобы лишить сборную названия, формы и флага — никаких не было. Ощущение, что Инфантино пошел на поводу у общественного мнения европейского союза. Будем смотреть. В любом случае это политизированное решение, которое не имеет никакого отношения к спорту», — сказал Колосков «СЭ».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вячеслав Колосков
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