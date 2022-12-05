Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу между Бразилией и Кореей. Встреча пройдет 5 декабря, начало — в 22.00 (мск).

«Бразилия всегда была фаворитом. Эта команда обладает большой группой сильных игроков, они хорошо пользуются пятью заменами. Это их определенный козырь. Бразилия всегда едет на чемпионат мира с задачей выиграть. У Кореи есть потрясающие игроки: Сон, Ким, который выступает за «Наполи». Корейцы играют в хороших клубах, и они уверены в себе», — сказал Семин «СЭ».

2 декабря бразильцы уступили Камеруну (0:1) в матче группы G ЧМ-2022, а корейцы победили Португалию (2:1) в игре группы H турнира в Катаре.