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Сегодня, 14:37

Самедов назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре

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Александр Самедов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Мне сложно назвать потенциальную тройку призеров на чемпионате мира. Есть много фаворитов: французы, бразильцы, аргентинцы и испанцы хороши. Из футболистов огромное количество звезд и высококлассных футболистов. Месси, Мбаппе, Неймар, Криштиану. Считаю, что Роналду проявит себя на чемпионате мира», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Александр Самедов
Чемпионат мира по футболу
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