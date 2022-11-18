Самедов назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Мне сложно назвать потенциальную тройку призеров на чемпионате мира. Есть много фаворитов: французы, бразильцы, аргентинцы и испанцы хороши. Из футболистов огромное количество звезд и высококлассных футболистов. Месси, Мбаппе, Неймар, Криштиану. Считаю, что Роналду проявит себя на чемпионате мира», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».