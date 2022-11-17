«У Катара особые отношения с алкоголем, главное — не провозить с собой». Сорокин — о правилах для болельщиков на ЧМ

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, помогающий организаторам турнира в Катаре, в интервью «СЭ» рассказал, как и где болельщики могут приобрести алкоголь в Катаре.

«У Катара особые отношения с алкоголем. Он продается, но исключительно в лицензированных заведениях, находящихся, как правило, при гостиницах. И да, во время чемпионата будет еще распространяться в некоторых фан-зонах и после прохождения внешнего периметра стадиона, но в специально отведенных пространствах. Внутри чаши стадиона алкогольного пива не будет. В городе употреблять алкоголь можно будет в кафе, ресторанах, барах, которые имеют лицензию.

Приобрести алкоголь можно будет в любое время, но, опять же, лишь в заведениях, у которых есть лицензия на продажу спиртного. Кстати, здесь все обстоит хорошо с ресторанами. Наверное, кухня представлена блюдами со всех уголков мира. В целом еда очень хорошая — в Катаре сложно поесть невкусно", — рассказал Сорокин.