Аршавин: «Польша и Польша — Россия вполне может проходить на ЧМ-2022»
Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах сборной России выйти в финальную часть ЧМ-2022.
— Веришь, что мы пройдем Польшу?
- Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.
— Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?
- Будет, мягко говоря, неприятно.
— Карпин говорил, что этой сборной не хватает лидеров. Они есть?
- Джикия, Баринов.
— Согласен, что это слабейшее поколение в истории?
— Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.
Весной сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира-2022. Под руководством Карпина команда сыграет с Польшей 24 марта.
В случае победы россияне проведут матч с сильнейшей командой из пары Швеция — Чехия. Обе игры пройдут в Москве на арене «Лужники».
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