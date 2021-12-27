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Аршавин: «Польша и Польша — Россия вполне может проходить на ЧМ-2022»

Аршавин оценил шансы сборной России пройти Польшу в стыковых матчах ЧМ-2022
09:50

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах сборной России выйти в финальную часть ЧМ-2022.

— Веришь, что мы пройдем Польшу?

- Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

— Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

- Будет, мягко говоря, неприятно.

— Карпин говорил, что этой сборной не хватает лидеров. Они есть?

- Джикия, Баринов.

— Согласен, что это слабейшее поколение в истории?

— Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

Весной сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира-2022. Под руководством Карпина команда сыграет с Польшей 24 марта.

В случае победы россияне проведут матч с сильнейшей командой из пары Швеция — Чехия. Обе игры пройдут в Москве на арене «Лужники».

Полностью интервью Андрея Аршавина «СЭ» читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

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Максим Алланазаров все материалы автора
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