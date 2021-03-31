Главный тренер сборной Голландии Де Бур обвинил сборную Гибралтара в игре в антифутбол
Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур прокомментировал победу над Гибралтаром (7:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Это антифутбол. Доволен, что мы забили семь голов, но каждый раз, когда наши игроки касались футболистов соперника, те падали. Я ожидал, что Гибралтар будет так играть, но это просто утомляет. Вратарь, который вводит мяч от ворот почти минуту... Я рад, что матч закончился», — приводит NOS слова Де Бура.
После трех туров Голландия занимает второе место с 6 очками в группе G отборочного турнира ЧМ-2022. Гибралтар идет на последней, шестой строчке. На счету команды 0 очков, 1 забитый гол и 14 пропущенных мячей.
Дополнительная информация:
https://nos.nl/collectie/13781/artikel/2374796-de-boer-werd-beetje-moe-van-gibraltar-maar-is-uiteindelijk-dik-tevreden
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