Капелло: «Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия»

Капелло считает, что сборную Италии в полуфинале стыков могла бы обыграть и Россия

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение национальной команды Италии от Македонии (0:1) в полуфинале стыкового матча ЧМ-2022.

«Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Это был просто не наш день. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс. Италия вчера не играла в полную силу. Очень грустно осознавать, что мы пропускаем второй подряд чемпионат мира», — приводит слова Капелло Sport24.

Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).