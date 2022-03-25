Фернандеш подарил футболку болельщику-сироте после победы Португалии над Турцией

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш подарил футболку болельщику-сироте после стыкового матча ЧМ-2022 с Турцией (3:1), сообщает O Jogo.

Болельщик Энрике Кейруш стал увлекаться футболом после смерти родителей. Федерация футбола Португалии предоставила ему билеты на игру.

Перед матчем Португалия — Турция португальский клуб «Санжоаненсе» опубликовал видео, где Кейруш сказал, что хотел бы встретиться с Фернандешем и попросить у него футболку.

В финале стыкового турнира Португалия сыграет с командой Северной Македонии, которая победила сборную Италии (1:0) в другой полуфинальной встрече.