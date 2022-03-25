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Сегодня, 16:00

«Мы не будем фокусироваться только на Салахе». Защитник сборной Сенегала Кулибали — о матче против сборной Египта

Защитник сборной Сенегала Кулибали рассказал о задачах в матче против Египта
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Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился мыслями по поводу матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Египта.

«Мы готовы к матчу, тем более что мы встречались с Египтом в финале Кубка африканских наций. Сейчас мы лучше подготовлены, прошло много времени. Я много играл против Салаха с тех пор, как он был в Риме. Для меня Салах и Мане — главные сильные стороны обеих команд.

Мы не будем фокусироваться только на Салахе, мы сосредоточимся на всех игроках. Постараемся не пропустить ни одного гола и использовать возможности, чтобы забить", — приводит слова сенегальца Goal.

Команды встречались между собой в финале Кубка африканских наций-2021. В серии послематчевых пенальти победил Сенегал. Решающий пенальти забил Мане.

Матч между сборными Египта и Сенегала пройдет 25 марта в 22.30 мск.

Источник: https://www.goal.com/en/news/2022-world-cup-qualifiers-senegal-koulibaly-avenge-2019/blt17615e49280a6b16

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Калиду Кулибали
Чемпионат мира по футболу 2022
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