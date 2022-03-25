Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился мыслями по поводу матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Египта.

«Мы готовы к матчу, тем более что мы встречались с Египтом в финале Кубка африканских наций. Сейчас мы лучше подготовлены, прошло много времени. Я много играл против Салаха с тех пор, как он был в Риме. Для меня Салах и Мане — главные сильные стороны обеих команд.

Мы не будем фокусироваться только на Салахе, мы сосредоточимся на всех игроках. Постараемся не пропустить ни одного гола и использовать возможности, чтобы забить", — приводит слова сенегальца Goal.

Команды встречались между собой в финале Кубка африканских наций-2021. В серии послематчевых пенальти победил Сенегал. Решающий пенальти забил Мане.

Матч между сборными Египта и Сенегала пройдет 25 марта в 22.30 мск.