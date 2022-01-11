Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши
19:09
Фабио Каннаваро не станет главным тренером сборной Польши. После нескольких дней размышлений он решил отказаться от этого предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Одной из причин отказа стал короткий срок для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022.
Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».
24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
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