Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро не станет главным тренером сборной Польши. После нескольких дней размышлений он решил отказаться от этого предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Одной из причин отказа стал короткий срок для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022.

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».

24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.