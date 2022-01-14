Марсель Коллер может возглавить сборную Польши

Марсель Коллер стал новым кандидатом на пост главного тренера сборной Польши, сообщает Sport.pl.

61-летний Коллер ранее работал с «Вилем», «Санкт-Галленом», «Грассхопером», «Кельном», «Бохумом», «Аустрией» и «Базелем».

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».

24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.