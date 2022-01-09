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Билич претендует на должность главного тренера сборной Польши

16:35
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Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич является одним из претендентов на должность главного тренера сборной Польши, сообщает Sport.pl.

Однако основным кандидатом на этот пост является Фабио Каннаваро. Он уже провел встречу с представителями национальной команды и дал принципиальное согласие. Так что кандидатура Билич является запасным вариантом.

Польша осталась без тренера в декабре, когда из команды ушел Паулу Соуза, возглавивший «Фламенго». Команда является соперником сборной России по первому стыковому матчу за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Иван Шитик все материалы автора
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