Билич претендует на должность главного тренера сборной Польши
Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич является одним из претендентов на должность главного тренера сборной Польши, сообщает Sport.pl.
Однако основным кандидатом на этот пост является Фабио Каннаваро. Он уже провел встречу с представителями национальной команды и дал принципиальное согласие. Так что кандидатура Билич является запасным вариантом.
Польша осталась без тренера в декабре, когда из команды ушел Паулу Соуза, возглавивший «Фламенго». Команда является соперником сборной России по первому стыковому матчу за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
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