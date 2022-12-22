Гинер: «Нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о сравнении Лионеля Месси с Диего Марадоной.

— После финала все признали, что Месси — самый великий футболист в истории. Вы видели и его, и Марадону.

— Да, видел Марадону. Это журналисты противопоставляют их друг другу. Мое субъективное мнение — нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной. Это абсолютно другой футбол.

— А Месси с Роналду?

— Они играют в одно время, одни скорости, одна экипировка, одинаковые поля. Если мы посмотрим, то на чемпионате мира играл Пеле, а потом Марадона. Какие скорости там были, какие сейчас. Сегодня идут на слом друг друга, бойня! Я бы не сравнивал. Марадона — великий, Месси — великий. Абсолютно согласен, что можно рассматривать футболистов из одного времени. Для себя, например, никак не могу сделать вывод, возможно из-за отношений, кто сильнее — Платини или Румменигге. Два величайших игрока своего времени.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). В этой встрече Месси забил два гола. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.