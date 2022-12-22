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Сегодня, 19:20

Гинер рассказал, какие сборные удивили его на ЧМ-2022

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какие сборные удивили его на чемпионате мира в Катаре.

— От кого больше всего получили удовольствие на чемпионате мира?

— От сборных, которых мы традиционно не считаем сильными: Марокко, Коста-Рика, Япония. Они выходили и им терять нечего. Старались играть в футбол при этом, не забивались по десять человек сзади. Получил от них очень большое удовольствие, от вторых стран, так сказать.

— А может быть, потому чисто по-футбольному получили удовольствие, что эти сборные сохранили свою самобытность, а в европейских все перемешалось?

— Нет. Вы говорите Марокко, но там четыре-пять человек — большие звезды. Не все следят внимательно, но для футбольных специалистов это не стало большим сюрпризом. Они же серьезные мастера, а мы говорим «какое-то Марокко». Все совсем не так, они выступают в Испании, Франции, Англии, Германии, причем в ведущих клубах.

Вот самобытность осталась у Бразилии и Аргентины — у них латиноамериканский стиль. У нас был футбол грузинский — на себя, под себя, народ аж визжит! Но это красиво, человеку всегда такое нравится. Европа играет, о чем мы уже говорили, в бойню. Латинская Америка — в красивый футбол, он настолько техничный и элегантный, совсем другой.

Евгений Гинер. Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»

Чемпионат мира по футболу 2022
Евгений Гинер
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