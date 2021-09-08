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«Если уж проигрывать, то как сегодня». Тренер Мальты — о матче с Россией

02:18
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Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа после поражения от России (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что мальтийцы сыграли неплохо.

«Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, а потом пенальти... В целом мы сыграли неплохо, могли победить. Можно по-разному проиграть матч. Если уж проигрывать, то я предпочитаю так, как мы сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Манджу.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Россия — Мальта

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030891--russia-vs-malta/

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Евгений Козинов все материалы автора

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