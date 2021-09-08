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Владимир Пономарев о матче Россия — Мальта: «Ковырялись два тайма и еле-еле забили гол»

01:59
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Бывший советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев оценил игру сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0)

«Или наши не настроились на игру, или у нас футбол слабый, что мы с такой командой ковыряемся два тайма и еле-еле, случайно первый гол забили, 11-метровый получили, тоже, слава богу, забили, — цитирует Пономарева РЕН ТВ. — Карпин заменил Смолова на Заболотного не по делу — у нас нет атаки, у нас нет крайних нападающих, которые создавали бы благоприятные условия для Заболотного, потому что он может только подставить голову или другую часть тела. А Смолов — созидатель, для себя опасные моменты создает и партнерам может выдать хороший пас. Пока очень зыбко. Победа — так бывает, а вот забей Мальта один мяч — и ушли бы в оборону».

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти). РЕН ТВ транслировал матч в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/877214-ponomarov-o-pobede-rossii-nad-maltoi-kovyrialis-dva-taima

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Евгений Петров все материалы автора

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