Бывший советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев оценил игру сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0)

«Или наши не настроились на игру, или у нас футбол слабый, что мы с такой командой ковыряемся два тайма и еле-еле, случайно первый гол забили, 11-метровый получили, тоже, слава богу, забили, — цитирует Пономарева РЕН ТВ. — Карпин заменил Смолова на Заболотного не по делу — у нас нет атаки, у нас нет крайних нападающих, которые создавали бы благоприятные условия для Заболотного, потому что он может только подставить голову или другую часть тела. А Смолов — созидатель, для себя опасные моменты создает и партнерам может выдать хороший пас. Пока очень зыбко. Победа — так бывает, а вот забей Мальта один мяч — и ушли бы в оборону».

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти). РЕН ТВ транслировал матч в прямом эфире.