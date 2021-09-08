Дешам назвал важной победу над Финляндией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Финляндией (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что французы показали хорошую игру.

«Мы не все делали правильно, но проявили решимость. Продемонстрировали качество в нашей игре и уверенность. Сделали несколько действительно хороших ходов. Это выступление было ближе к тому, что ожидаете от сборных с нашим статусом. Для нас это был очень важный результат после двух ничьих, а выход на ЧМ-2022 все еще в наших руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.