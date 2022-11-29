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Сегодня, 17:10

Нападающий сборной Эквадора Валенсия сыграет с первых минут против Сенегала на чемпионате мира-2022

Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2022 Эквадор — Сенегал
Мария Гусева
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Стали известны стартовые составы национальных команд Эквадора и Сенегала на матч третьего тура группового турнира чемпионата мира-2022.

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия сыграет несмотря на повреждение, из-за которого его заменили в прошлом матче. Он делит первое место в списке бомбардиров ЧМ-2022 с французом Килианом Мбаппе. Они забили по три гола.

Эквадор: Галиндес, Франко, Торрес, Инкапье, Пресиадо, Эступиньян, Груэсо, Кайседо, Плата, Эстрада, Валенсия.

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс, Исмаила Сарр, Ндиайе, Идрисса Гуэйе, Папе Гуйе, Диа, Сисс.

Начало матча в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Эквадор
Сенегал

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Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Эннер Валенсия
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