Канчельскис: «Если говорить про добавленное время на ЧМ-2022, то не надо валяться на поле и корчиться»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на мировые судейские нововведения, которые появились на чемпионате мира и выразил свое недовольство по поводу системы видеоповторов.

«Интересны судейские нововведения, которые мы видим на чемпионате мира или нет, не важно, — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса. — Если ФИФА принял такие новые законы, то нужно подчиняться им. Давно говорю, что в последние время судьи, которые выходят на поле, ничего не могут решить и не берут инициативу на себя. Они все время бегают и смотрят этот телевизор, все решается с помощью видеоповторов, игра определяется людьми, которые сидят в этой комнате. Да, это все меняет футбол, нужно привыкать к этому. Считаю, что система видеоповтором мешает игре, зачем тогда вообще судьи выходят на поле».

«А если говорить про нововведения с добавленным временем на чемпионате мира и большим количеством пенальти — не надо валяться на поле и корчиться, что тебе руку сломали. Если все-таки перелом у футболиста, то пусть его везут в больницу. А так встал, почесал голень и побежал дальше, как было раньше, и добавленного времени будет меньше», — добавил Канчельскис.