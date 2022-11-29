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Сенегал одолел Эквадор и вышел в плеф-офф ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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29 ноября. Эквадор — Сенегал — 1:2.
Фото Reuters

Сборная Сенегала вырвала победу у команды Эквадора в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Африканская команда одолела соперников со счетом 2:1.

Сенегальцы открыли счет в конце первого тайма, когда пенальти реализовал нападающий Исмаила Сарр.

Во втором тайме эквадорцы сравняли счет после точного удара полузащитника Мойсеса Кайседо. Однако уже через пару минут капитан Сенегала Калиду Кулибали снова вывел свою команду вперед.

В параллельном матче в группе A Нидерланды победили Катар со счетом 2:0.

Таким образом, Сенегал набрал 6 очков и занял второе место в группе, которое дает путевку в 1/8 финала. Сборная Эквадора оказалась на третьей строчке (4 очка).

Напомним, что в 1/8 финала Сенегал сыграет с командой, которая заняла первое место в группе B. Эта встреча состоится 3 декабря.

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Эквадор
1:2
Сенегал
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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