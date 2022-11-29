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Нидерланды обыграли Катар и вышли в плей-офф ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нидерланды — Катар — 2:0.
Фото Reuters

Нидерланды обыграли Катар в матче третьего тура группы А чемпионата мира в Катаре. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник нидерландской сборной Коди Гакпо. Для него это третий гол на ЧМ-2022. Во втором тайме Френки де Йонг увеличил преимущество гостей. Он забил свой первый гол на чемпионате мира.

Сборная Нидерландов могла сделать счет в матче разгромным, но на 68-й минуте гол полузащитника Стевена Бергейса был отменен из-за фола в атаке. Главный арбитр встречи Бакари Гассама заметил, что Гакпо подыграл себе рукой.

В другом матче группы А Сенегал обыграл Эквадор со счетом 2:1. Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 вышли Нидерланды (7 очков), с первого места, и Сенегал, со второго (6 очков). Третью строчку в группе А занял Эквадор (4 очка), четвертый — Катар (0 очков).

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Нидерланды
2:0
Катар

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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