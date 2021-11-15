Экс-врач «Локомотива»: «Сомневаюсь, что у Кудряшова серьезная травма, может небольшое повреждение»

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий оценил повреждение защитника сборной России Федора Кудряшова, которое он получил в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«На серьёзную травму не похоже. Может, был спазм, возможно, есть небольшое повреждение, — приводит слова Карлицкого «Чемпионат». — Конечно, можно было упасть и попросить помощь врача, чтобы потянуть время. Но легко говорить, что нужно было делать, уже после события. При сильных повреждениях люди обычно не встают и не бегают. Или очень сильно хромают. А Кудряшов сделал рывок. Другое дело, что он не очень естественно побежал. Может быть, мышца опять напряглась и не дала сделать правильный шаг. Вероятно, из-за этого он и забил автогол. Травма могла усугубиться во время рывка. Когда повреждение сильное, нога подкашивается — это рефлекс. Мышца не даёт себя дальше рвать и останавливается. Подождем официального заявления, но я сомневаюсь, что травма серьезная».

Также Карлицкий считает, что Кудряшов правильно поступил, решив доигрывать оставшиеся время матча с травмой.

«Раз Кудряшов решил играть, то сделал правильно. Не факт, что-то же самое не произошло бы со здоровой ногой. Раз не было замен, то какие варианты? Кудряшов правильно поступил. Доигрывают и с разрывами. Лучше один хромой, чем минус один. Не надо обвинять Федора, у него не было выбора. У нас и с вывихом челюсти футболист играл, когда не было замены. Пришлось челюсть на поле вправлять», — добавил врач.

34-летний Кудряшов на 82-й минуте встречи с Хорватией забил единственный мяч в свои ворота.

По итогам отборочного турнира сборная Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Хорватия вышла на турнир с первого места.