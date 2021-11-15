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Экс-президент «Локомотива» — об автоголе Кудряшова: «Это не вина Федора, это просто беда»

16:22
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о мяче, который защитник сборной России Федор Кудряшов забил в свои ворота в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Конечно, это очень трудно, я представляю его переживания. Настоящие болельщики, те, кто любят футбол, прекрасно понимают, что проигрывает вся команда вне зависимости от того, кто ошибся. Ошибаются вратари, ошибаются нападающие, все ошибаются. Это не вина Федора, это просто беда. Случилось такое, может, можно говорить о том, что с составом немного тренеры не угадали, потому что все-таки у Кудряшова мало игровой практики было последнее время. Может, это сказалось. Винить Кудряшова — глупо», — сказал Наумов «Газете.Ru»

По итогам отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/15/n_16858531.shtml

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры