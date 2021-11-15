«В России только «Зенит» старается играть в атаку». Мнение экс-тренера сборной Хорватии

Бывший тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Никола Юрчевич оценил уровень российского футбола на данный момент.

— Я же работал в российской премьер-лиге с «Локомотивом», и заметил, что в вашем чемпионате большинство команд действует от обороны. Может, только «Зенит» старается играть в атаку. Я бы назвал игру от обороны стилем российского футбола. Но я допускаю, что такой выбор тактики зависит от нехватки качественных игроков. Для атакующего футбола нужны соответствующие кадры.

— Население Хорватии меньше, чем в Санкт-Петербурге. Почему у вас игроки есть, а у нас нет?

— Это вырабатывается годами. Хорватия привыкла атаковать во всех игровых вида спорта — в гандболе, в баскетболе, в футболе... И у нас люди очень любят спорт — даже в уголках самых маленьких городов дети занимаются с мячом. Футбол очень важен для нас. Там и растут таланты — на улицах. И, конечно, важен опыт — почти все футболисты хорватской сборной играют в топ-лигах, многие там с юности, и это помогает им расти.

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