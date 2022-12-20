Экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 отреагировал на слова Инфантино о том, что ЧМ-2022 был лучшим в истории

Бывший генеральный директор организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что ЧМ-2022 был лучшим в истории.

«Конечно, вряд ли он [Инфантино] мог сказать иначе. Каждый следующий чемпионат мира — лучший. Это нормально. Это важный для ФИФА продукт, который должен совершенствоваться от раза к разу.

Никакой обиды или досады у меня лично нет. Мы знаем, что мы сделали хорошо, знаем, что можно было сделать еще лучше. Каждый организатор знает и свои, и чужие огрехи. А то, что звучит для зрителей, — это совсем другая история», — цитирует Сорокина ТАСС.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 по пенальти).